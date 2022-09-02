38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi

Türkiye genelinde her gün çok sayıda vatandaşın işlem yaptırdığı Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) kayıtlı bulunan tam 38 bin kişinin verilerinin ele geçirildiği açıklandı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre PTT’nin KVKK’ya bildirdiği ihlal özetle şöyle:

PTT’nin KVKK’ya bildirdiği ihlal özetle şöyle:

* Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişildi.* Yetkisiz kişiler tarafından, annenin evlenmeden önceki soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3,2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildi.* Kişisel veriler 29-30 Ağustos arasında ihlal edildi ve 30 Ağustos’ta tespit edildi.* İhlalden etkilenen kişisel veriler kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgilerden oluşuyor.* İhlalden yaklaşık 38 bin kayıt etkilendi.* Çalışmalar devam ediyor.