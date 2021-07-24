38 gazeteci 24 Temmuz Basın Bayramına cezaevinde girdi

24 Temmuz Basın Bayramı Türkiye’de yine buruk kutlanıyor. 128 davada 274 gazetecinin yargılandığı Türkiye’de 38 medya çalışanı cezaevinde bulunuyor.





TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE GERİLERDE

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, sadece son 4 ayda en az 400 habere erişim engeli getirildiğini belirtti. Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’yi 180 ülke içerisinde 153. sırada yer aldığını hatırlatan Bülbül, basına yönelik sansür, şiddet ve tehdidin giderek attığını söyledi.





274 GAZETECİ YARGILANIYOR

2020-2021 yılında 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldığını, 128 davada 274 gazetecinin yargılandığını vurgulayan Bülbül, “38 medya çalışanı cezaevindeyken 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlamak nasıl mümkün olabilir?” diye sordu. Bülbül, AKP iktidarının basın mensuplarını işleri ve hayatlarıyla tehdit ettiğinin altını çizdi.





ERDOĞAN, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DÜŞMANI

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2016 yılından sonra ilk kez basın üzerinde baskı oluşturan liderlere yer verdiği ‘Basın Özgürlüğü Düşmanlar’ı listesini açıkladı. Dünyadaki 37 devlet ve hükumet başkanının yer aldığı listede AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bulunuyor. Raporda Erdoğan’la ilgili “Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da daha doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor” ifadelerine yer verildi.





BİR GECEDE BİNLERCE GAZETECİNİN BASIN KARTLARI İPTAL EDİLDİ

Tek adam rejiminin inşası için organize edilen 15 Temmuz sonrasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a muhalefet eden binlerce gazetecinin basın kartları bir gecede iptal edildi. 2019’a kadar geçen üç yıllık süreçte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından iptal edilen sarı basın kartı sayısı ise 2 bin 397’ye ulaştı.





MUHALİF İSİMLERE BASIN KARTI DA YOK

2 bin 397 iptal edilen sarı basın kartının yanı sıra başkanlık sistemine geçiş sonrası başlatılan basın kartlarının yenilenmesi sürecinde 10 bin 486 başvuru yapıldı. Saray’a bağlı İletişim Başkanlığı muhalif bin 371 kişinin basın kartını yenilemedi. Gazetecilerin, basın kartı başvurusunun iptal edilmesinin bir daha basın kartı alamayacakları anlamına gelmediği ifade eden İletişim Başkanlığı, eksikliklerin giderilmesi halinde başvuruların olumlu değerlendirileceği öne sürdü.





82 GAZETECİ CEZAEVLERİNDE

Suç örgütleriyle ilişkileri ortaya çıkan gazeteciler kollanırken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti verilerine göre Türkiye’de 38 gazeteci cezaevlerinde bulunuyor. jailedjournos.com isimli site ise kendi imkanları ile ulaştığı tutuklu gazeteci sayısını 82 olarak açıkladı.