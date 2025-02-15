Samanyolu Haber /Gündem / 39 ilde nefret operasyonu: 103 gözaltı /15 Şubat 2025 12:06

39 ilde nefret operasyonu: 103 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde son bir haftadır sürdürülen nefret operasyonlarında 103 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Ali Yerlikaya, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat’ta ‘Kıskaç 39 ’ismini verdiği operasyonda 103 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM)  “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin ihlal edildiğine yönelik Türkiye aleyhine peş peşe karar vermesine rağmen hukuksuz cemaat operasyonlarını sürdürmekle övünen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ankesörlü telefon hattından iletişim kurduğu, ByLock kullandığı ve cezaevinde bulunan KHK’lı kişilerin ailelerine yardım ettiği gerekçesiyle birçok eve baskın düzenlendiğini açıkladı.
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