Samanyolu Haber /Gündem / 39 kişilik uluslararası heyet Öcalan'la görüşmek için Türkiye'de /02 Temmuz 2025 09:34

39 kişilik uluslararası heyet Öcalan'la görüşmek için Türkiye'de

22 Ekim tarihinde Bahçeli'nin başlattığı yeni süreçte gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre PKK lideri Öcalan ile görüşmek üzere çeşitli ülkelerden aralarında siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerden oluşan 39 kişilik bir heyet İstanbul'a geldi.

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Türkiye'nin gündemi neredeyse tamamen değiştiren süreç kapsamında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için farklı ülkelerden aralarında siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin olduğu 39 kişilik bir heyetin İstanbul'a geldiğini duyurdu.

BAKIRHAN'DAN AÇIKLAMA
Halktv'de yer alan habere göre heyet önce DEM İstanbul İl Örgütünü ziyaret etti. Sonrasında ise Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Öcalan ile görüşmek için Avrupa ve dünyanın dört bir yanından bir araya gelerek irade gösteren uluslararası delegasyon ile İstanbul’da buluştuk. Ortadoğu ve Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve Sayın Öcalan’ın rolüne dair fikir alışverişinde bulunduk. Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin başarıya ulaşması için Sayın Öcalan ile görüşmek isteyenlerin taleplerinin karşılanması toplumsal ve diplomatik desteği büyütecektir. Uluslararası dayanışma barış ve demokrasinin teminatı olan Türkiye halklarının ortak geleceğine büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

BUGÜN BİR AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR
DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin bugün bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceği ve ardından saat 12.00'de basın açıklaması yapacağı bildirildi.
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