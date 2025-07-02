39 kişilik uluslararası heyet Öcalan'la görüşmek için Türkiye'de

Türkiye'nin gündemi neredeyse tamamen değiştiren süreç kapsamında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için farklı ülkelerden aralarında siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin olduğu 39 kişilik bir heyetin İstanbul'a geldiğini duyurdu.





BAKIRHAN'DAN AÇIKLAMA

Halktv'de yer alan habere göre heyet önce DEM İstanbul İl Örgütünü ziyaret etti. Sonrasında ise Tuncer Bakırhan ile görüştü.





Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Öcalan ile görüşmek için Avrupa ve dünyanın dört bir yanından bir araya gelerek irade gösteren uluslararası delegasyon ile İstanbul’da buluştuk. Ortadoğu ve Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve Sayın Öcalan’ın rolüne dair fikir alışverişinde bulunduk. Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin başarıya ulaşması için Sayın Öcalan ile görüşmek isteyenlerin taleplerinin karşılanması toplumsal ve diplomatik desteği büyütecektir. Uluslararası dayanışma barış ve demokrasinin teminatı olan Türkiye halklarının ortak geleceğine büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.





BUGÜN BİR AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin bugün bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceği ve ardından saat 12.00'de basın açıklaması yapacağı bildirildi.