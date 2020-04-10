Samanyolu Haber /Gündem / 39 lirayla hiçbir fatura ödenmez /10 Nisan 2020 09:00

39 lirayla hiçbir fatura ödenmez

Hazırlanan yeni torba teklif ile ücretsiz izne gönderilecek işçilere günlük ödenecek 39 lira 24 kuruşun eve gönderilecek işçilerin fatura ödemelerine bile yetmeyeceği bildirildi.

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CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Türkiye'de Covid-19 vakasının ilk açıklandığı 10 Mart tarihinden bu yana bir ay geçtiğini, iktidar tarafından alınan ekonomik önlemler içerisinde elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili henüz vatandaşın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapılmadığı söyledi.

“Hangi para ile hangi fatura ödenecek soran yok” diyen Ahmet Akın, “Salgın geçtikten sonra yaşanacak trajedilerin sorumlusu iktidardır. Önerimiz, talep eden konut abonelerinin elektrik ve doğalgaz faturaları 3 ay ücretsiz olsun.

Normal maaşları kesilip ücretsiz izne gönderileceklere fondan verilecek günlük 39 lira ile hangi fatura ödenir” eleştirisinde bulundu.

ZOR GÜNLER

CHP'li Akın, milyonlarca insanın ücretsiz izine gönderildiği, ayı maaşsız geçirmek zorunda kaldığı, esnafın, sanayicinin çalışanına izin verip işyerini kapattığı zor günlerden geçildiğini belirtirken, enerji şirketlerinin doğalgaz ve elektrik faturalarını tebliğ etmeye başladığını, mart ayında kullanılan doğalgaz ve elektrik ücretleri ile ilgili çoğu faturanın da ödenme zamanının geldiğine dikkat çekti.
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