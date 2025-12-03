Samanyolu Haber /Gündem / 39 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünlü çay markası fabrikalarını sattı /03 Aralık 2025 10:47

39 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünlü çay markası fabrikalarını sattı

İngiltere merkezli Lipton, Türkiye'deki üretim faaliyetlerine 39 yılın ardından son verdi. Şirketin Rize'de bulunan iki fabrikasını Öz-Gür Çay devraldı.

SHABER3.COM

Yaklaşık 39 yıldır Türkiye pazarında bulunan Lipton'dan dikkat çeken bir karar geldi. 

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; İngiltere merkezli şirket, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini sonlandırdı. Şirketin Rize'deki iki fabrikasının da, Öz-Gür Çay'a satışının resmen onaylandığı aktarıldı. 

ÜRETİM TESİSLERİNİ SATACAĞI GÜNDEME GELMİŞTİ!
Ekim ayında çıkan haberlerde Lipton'un üretim tesislerini satacağı belirtilmiş, şirketten yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti:

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip 'Lipton Çay Üretim A.Ş.' hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur."

SAKARYA'DAKİ TESİS HİZMET VERMEYE SÜRDÜRECEK
Lipton, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini ifade ederek, şu açıklamayı yapmıştı:

"2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir."
