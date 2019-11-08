Samanyolu Haber /Dünya / 390 bin Suriyeli ülkesine geri döndü /08 Kasım 2019 23:19

390 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Suriye'deki iç savaştan sonra en çok Suriyelinin mülteci olarak yer aldığı ülkelerin başında gelen Lübnan'da bulunan 390 bin Suriyeli ülkesine geri döndü.

SHABER3.COM

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Nisan 2018'den bu yana 390 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirtti.

tr.euronews.com'da yer alan habere göre Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu Ralf Tarraf'ı başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Lübnan'daki son gelişmeler ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

AB tarafından geçen ay yayımlanan ve Suriyeli mültecilerin bulundukları ülkelerde kalarak o toplumlara entegre olması çağrısını içeren açıklamayı hatırlatan Avn, "Bu tutum, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için Lübnan'ın sürekli dile getirdiği çağrılarla çelişiyor." dedi.

Suriye topraklarının yüzde 90'ından fazlasında istikrarın sağlandığını savunan Avn, geçen yıl başlatılan gönüllü dönüş faaliyetleri kapsamında şu ana kadar 390 bin Suriyeli sığınmacının ülkesine döndüğünü aktardı. Lübnan Cumhurbaşkanı, geçen ay ülkesinden Suriye'ye dönen mültecilerin sayısını 276 bin olarak açıklamıştı.

Lübnan'daki Suriyelilerin "gönüllü geri dönüşü"
Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşar Esad yönetimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor. Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 390 bin Suriyeli ülkesine geri döndü Sonraki Haber >>

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

Yanlış yerde durunca !

Yanlış yerde durunca !

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Nereden çıktı bu traktör

Nereden çıktı bu traktör
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:21:16