Samanyolu Haber /Gündem / 3'ü çocuk 7 işçi yangında can vermişti... Fabrika sahibi cezaevinde öldü! /01 Aralık 2025 10:34

3'ü çocuk 7 işçi yangında can vermişti... Fabrika sahibi cezaevinde öldü!

Dilovası'ndaki Fabrika yangınında 7 işçinin ölümünden sorumlu tutulan iş yeri sahibi cezaevinde fenalaştı. Kalp krizi geçiren sanık kurtarılamadı.

SHABER3.COM

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmış ve aralarında iş yeri sahibi Kurtuluş O.’nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Aynı süreçte Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ve bazı zabıta görevlileri açığa alınmıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tutuklu Kurtuluş O., Kandıra Cezaevi’nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan iş yeri sahibi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 3'ü çocuk 7 işçi yangında can vermişti... Fabrika... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:00:01