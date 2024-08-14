3Y'yi bitireceğiz dediler ama ne adalet kaldı ne kalkınma

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bugün 23. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. 14 Ağustos 2001’de ülkeye adalet ve kalkınma getirme vaadi ile yola çıkan AKP, 22 yıldır tek başına iktidarda ama vatandaşa ne huzur, ne mutluluk ne özgürlük, ne adalet ne de kalkınma ne de ekonomik güç getirebildi. “3 Y” dedikleri yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar bitmedi. Memur emekli, işçi, çiftçi, esnaf fakirleşti. Tarım çöktü, işsizlik arttı, çiftçi toprağını terk etti, halk borca battı.



Gençler Avrupa’da iş aramak için ülkeden kaçarken milyonlarca Suriyeli ve mülteci aramıza karıştı. AKP kurulduğu gün dolar 1.63 liraydı bugün 33.49 TL oldu. 22 yılda satılmadık hiçbir şey kalmadı, buna rağmen 2002’de 243 milyar 111 milyon TL olan borç, 7 trilyon 884 milyara çıktı. Yüzde 29.75 olan enflasyon 58.94’e yükseldi. Ekmek 25 kuruştu, 10 lira oldu. İcra dosyası sayısı 5 milyon 933 binden 22 milyon 556 bine çıktı. Yandaşlar, saray eşrafı ve 2-3 maaşlılar hariç mutlu olan kalmadı



BORCUMUZ ARTTI



Hazine’nin 2002’de 243 milyar 111 milyon TL olan borcu 7 trilyon 884 milyar 485 milyon TL’ye ulaştı. Borcun yüzde 59.8’i döviz cinsinden olduğu için kur riski taşıyor. Hazine her 100 liralık borcu için 144 lira faiz ödüyor. AKP döneminde ödenen toplam borç faizi 2 trilyon 748 milyar 214 milyon TL’ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın mayıs ayında 25.2 milyar dolarla Haziran 2022’den sonraki en düşük seviyesine gerilemesini bir başarı olarak açıkladı. AKP iktidara geldiğinde cari açık 626 milyon dolar seviyesindeydi.



ENFLASYON TIRMANDI



Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları 2002’de 6 milyar 883 milyon TL iken bugün 3 trilyon 390 milyon 304 bin TL’ye çıktı. 2002’de enflasyon yüzde 29.75 iken bu yıl ağustos ayında 58.94’e çıktı. Dolar kuru 1.63 TL’den 33.49 TL’ye çıktı. Altının gramı 2002’de 18,02 iken bugün 2 bin 618 lira oldu. Çeyrek altın 2002’de 28 TL iken bugün 4 bin 286 TL’ye çıktı. 2002’de asgari ücretle 6.5 çeyrek altın alınabilirken bugün 3.9 çeyrek altın alınabiliyor. En düşük emekli maaşının alım gücü aynı dönemde 8,5 çeyrek altından 2.3 çeyrek altına geriledi. Ekmek 2002’de 25 kuruş iken bugün 10 lira oldu. TÜİK verilerine göre 2002 yılında dana eti 9 TL, kuzu eti 8.4 TL, tavuk eti ise 2.6 liraydı. Bugün zincir süper markette bir kilo kuzu kıyma 419.95 TL, kuzu kuşbaşı 625.95 TL, dana kuşbaşı 469.95 lira oldu.



YOKSUL VE İŞSİZ SAYISI



Yoksul sayısı yaklaşık 17 milyon kişi iken bugün 18 milyon 219 bini geçti. AKP iktidara geldiğinde 2 milyon 464 bin olan işsiz sayısı da TÜİK’in son açıkladığı veriler ile 3 milyon 305 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 13 milyona çıktı. Bu süreçte açlık sınırı 380 TL’den 19 bin 234 TL’ye, yoksulluk sınırı ise bin 155 TL’den 62 bin 653 TL’ye ulaştı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 2002’de 5 milyon 933 bin 630 iken bu yıl ağustos ayı itibariyle 22 milyon 556 bin oldu.



HER ŞEY SATILDI



Türkiye kamuya ait olan hisse, işletme, tesis, taşınmaz gibi varlıklarını 1986’dan 2024’e kadar geçen sürede 71 milyar dolarlık özelleştirme yoluyla sattı. Bu satışların 63 milyar 446 milyon dolarlık kısmı AKP döneminde yapıldı. Bütçenin 2002 yılında 60 milyar 356 milyon TL olan vergi geliri 2003 yılında 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL oldu. Bu yılın ilk yarısında ise 3 trilyon 213 milyar 365 milyon TL vergi toplandı. AKP iktidarları boyunca vatandaş üzerine düşeni yaptı ve vergisini ödedi. Çıkarılan aflarla ile milyarlarca liralık vergi borcunu ödemeyen bazı firmalar hariç olmak üzere 2002’den bu yana 18 trilyon 782 milyar 599 milyon TL vergi toplandı.



PARTİ, REFAH’TAN AYRILAN ERDOĞAN’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULDU



AKP 23 yıl önce, 4 siyasi eğilimi temsil ettikleri belirtiler Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener’in öncülüğünde kurulmuştu. Ağırlıklı olarak Refah Partisi’nden ayrılan isimlerin yanı sıra eski ANAP, DYP ve MHP’liler de kurucular arasında yer aldı.