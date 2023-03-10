4.8'lik depremin ardından Prof. Ahmet Ercan'dan 'Kayseri' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, saat 05.28'de, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Kayseri’deki deprem etkinliği bir deprem fırtınası şeklinde sürüyor. Deprem fırtınaları çok sayıda depremin irili ufaklı bir arada olduğu, genellikle orta büyüklüğe erişen bir hareketliliktir" demişti.



Bir açıklama da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan'ın sosyal medyadan yaptığı yorum şöyle:



"Kayseri diri kırıklarla örülüdür. Ancak çok büyük depremler üretmezler. Kayseri'de olan M4,9luk deprem K.Maraş M7,9'ca irkitilmiştir. 1835'de M6,5'luk 8 şiddetindeki deprem ürettiği en büyük depremdir. Bir süre sarsılıp geçeceğini umuyorum."