4.9'luk deprem İstanbul'da korku ve paniğe neden oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15:35’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.



Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Geçmiş Olsun Sındırgı. Merkez üssü Büyükdağdere Mahallemiz olan 5.1 büyüklüğündeki artçı deprem ve art arda yaşanan artçılardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hasarlı ve riskli binalardan uzak duralım. Süreci ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde takip ediyoruz. Bizlere 0266 516 11 24 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.”