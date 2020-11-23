Samanyolu Haber /Dünya / 4 Avrupa ülkesinden yaptırım sinyali /23 Kasım 2020 19:14

4 Avrupa ülkesinden yaptırım sinyali

Libya'da başlatılan barış sürecine destek veren Avrupa Birliği ülkeleri Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ülkedeki çatışmalara taraf olan grupları ve onlara destek veren ülkeleri ortak bir açıklama ile uyardı.

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Başlatılan barış sürecine müdahale edilmemesi istenen ortak açıklamada, Ankara'ya üstü kapalı biçimde mesaj verilerek, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu ve Berlin sürecinin diğer unsurlarını etkilemeye çalışan herkese karşı önlem almaya hazırız" ifadesi kullanıldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre açıklamada, söz konusu önlemlerin kamusal mali kaynakları suistimal eden ya da insan hakları ihlallerine yol açanları da kapsadığına dikkat çekilerek "tüm Libyalı ve uluslararası aktörlerden, Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarına zarar verecek paralel ve koordinasyonsuz girişimlerden vazgeçmeleri" istendi.

Ortak açıklama yapan dört ülke, ateşkes müzakerelerinin ardından 2021 yılı sonunda seçim yapılması konusunda anlaşma sağlamasını da memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bunun Libya'nın egemenliği ve kurumlarının demokratik meşruiyetini tesis etmek açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Libya'da BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı birliklerin desteklediği doğudaki Tobruk merkezli hükümet arasındaki çatışmalar yabancı güçlerin de müdahalesiyle şiddetlenmişti.

BM'nin girişimiyle müzakere masasına oturan taraflar, Tunus'ta bu ay ortasında yürütülen görüşmeler sonucundadevlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

Türkiye, Libya'da UMH'yı desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ise Hafter güçlerinin yanında yer alıyor. Bu ülkelerin çatışan taraflara askeri destek sağlaması ise tartışmalara neden oluyor.
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