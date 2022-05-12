Samanyolu Haber /Gündem / 4 ay kaldığı Survivor'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, gittiği markette 'şok geçirdi' /12 Mayıs 2022 13:51

4 ay kaldığı Survivor'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, gittiği markette 'şok geçirdi'

4 ay kaldığı Survivor All Star'dan elenip Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, fiyatlardaki artışa dikkati çekti. Keser, "Döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim" dedi.

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4 ay kaldığı Survivor All Star'dan elenen Gökhan Keser, Türkiye'de artan fiyatları görünce 'şok geçirdi.'

Keser, geçtiğimiz haftalarda 4 ay kaldığı Survivor All Star'dan elendi. Aylar sonra Türkiye'ye dönen Keser, gittiği markette artan fiyatlara dikkati çekti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Keser, "Bu sabah döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim" dedi.

Keser, "Üretici fiyatları ne kadar acaba? Yakıt fiyatlarını söylemiyorum bile! Allah sonumuzu hayır etsin…" ifadelerini kullandı.

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