4 ayda 23 İnsan Hakları Savunucusuna hapis

Vakıftan yapılan yazılı basın açıklamasında, 23 kişinin insan hakları savunuculuğu faaliyetleri sebebiyle tehdit, fiziksel şiddet, hedef gösterme ve misillemeye maruz bırakıldığı, insan haklarının korunmasına ilişkin 74 barışçı toplantı ve gösterinin ise çeşitli şekillerde engellendiği kaydedildi.







“İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi” Projesi kapsamında oluşturulan Bölgesel Dayanışma ve İşbirliği Grupları’nın tespitlerine dayanan verilere göre, 2022’nin ilk dört ayında insan hakları alanında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle toplamda 1,415 kişi yargısal taciz, idari taciz, tehdit ve misilleme müdahalelerinden en az biri veya birkaçına maruz bırakıldı.





Temelsiz ceza soruşturmaları





Söz konusu dönemde insan hakları savunucularının, temelsiz ceza soruşturma ve kovuşturmalarıyla karşı karşıya kaldığının vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:





“Hukuka aykırı ve keyfi gözaltı ve tutuklamalar, sivil toplum kurumlarına yönelik baskın ve aramalar yaşandı. Toplamda 1,374 kişi insan hakları alanındaki faaliyetleri sebebiyle yargısal tacize maruz kalırken, bunlardan 998’i hakkında ceza kovuşturması yürütüldü. 23 kişi değişen sürelerde hapis cezaları ile cezalandırıldı, 82 kişi hakkında ise beraat kararı verildi. Haklarında mahkumiyet hükmü verilen insan hakları savunucularının cezalarının toplamı, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 211 yıl, 4 ay, 10 gün oldu.





Aynı dönemde 367 kişi hakkında insan hakları faaliyetleri gerekçe gösterilerek ceza soruşturması başlatılırken, daha önce hakkında soruşturma yürütülen 9 kişiye yönelik mevcut soruşturmalar devam etti. 4 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 305 kişi insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle gözaltına alınırken, 16 kişi tutuklandı.”





Kapatma davaları, gösteri yasakları





Ocak-Nisan 2022 döneminde toplam 18 kişiye karşı insan hakları alanındaki faaliyetleri sebebiyle idari taciz uygulandığının belirtildiği açıklamada, bu kapsamda “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” Derneği’ne açılan kapatma davası ve “Tarlabaşı Toplum Merkezi” hakkında süren kapatma davasına dikkat çekildi.





1 Ocak-30 Nisan 2022 tarihleri arasında, valilik ve kaymakamlıkların yasak kararları ya da kolluk kuvvetlerinin müdahale ve engellemeleri sonucu, insan haklarının korunmasına ilişkin 74 barışçı toplantı ve gösteri yapılamadığı aktarıldı.





“Tüm baskı ve engellemeler insan hakları savunucularına karşı şiddetin, nefretin, ayrımcılığın ve düşmanlığın beslendiği bir iklimin yaratılmasına sebep olmakta, insan haklarının toplum nezdinde meşruiyetinin zayıflamasına ve kriminalize edilmesine sebep olmaktadır” tespiti yapılan açıklamada, insan hakları değerlerini ve prensiplerini korumak için insan hakları savunucularına yönelik baskı ve engellemelere derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.