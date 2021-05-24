Samanyolu Haber /Ekonomi / 4 ayda 36 bin esnaf battı /24 Mayıs 2021 11:07

4 ayda 36 bin esnaf battı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dükkanının kapatmak zorunda kalan esnaf sayısının 36 bini aştığını belirterek, "Mağdur olan esnaflara aylık 4 bin lira olmak üzere 3 aylık 12 bin lira hibe desteği verilmeli” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, nisan ayında 7 binden fazla esnafın kepenk kapattığını, yılın ilk dört ayında bu rakamın 36 bini aştığını belirterek, verilen desteklerin yetersiz kaldığını savundu. Ağbaba, “İktidarın esnafa verdiği göstermelik destekler esnaf iflaslarına engel olamıyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından halen kepenk açamayan esnaflara verilen destekler, esnafın gelir kaybını karşılamaktan uzak” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Ağbaba, 17 günlük tam kapanmanın ardından halen açılmayan yeme -içme sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin, haziran ayında açılmadıkları durumda bir daha kepenk açamama tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Ağbaba, “Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre, nisan ayında, sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 7 bin 75 oldu. Nisan ayında sicilden terkinini yapan esnaf sayısı da 5 bin 650 oldu. 2021 yılının ilk 4 ayında iflas eden esnaf sayısı ise 36 bin 112'ye yükseldi" diye konuştu.

İstanbul'da 4 bine yakın işyeri kapandı

2021'in ilk 4 ayında esnafların en çok kepenk kapatarak iflas ettiği 5 il ise; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul toplam 3.810 iflasla ilk 4 ayda en çok iflasın yaşandığı il oldu. İzmir'de 2.389, Ankara'da 1.998, Antalya'da 1.776 ve Bursa'da 1.775 esnaf iflas etti.

Kira yardımı

CHP'li Veli Ağaba, “Büyük şehirlerde 3 bin TL olmak üzere 3 ay, büyükşehir olmayan belediyelerde ise 2 bin liradan 3 ay kira yardımı yapılmalı. Tam kapanma sürecinde mağdur olan esnaflara aylık 4 bin lira olmak üzere 3 aylık 12 bin lira hibe desteği verilmeli” dedi.

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