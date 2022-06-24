4 aylık artışın sona ermesi bekleniyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Emtia piyasasında buğday fiyatının aylık bazda 4 ay süren yükseliş eğilimi haziranda yerini düşüşe bırakırken, ayın bitmesine bir hafta kala yüzde 14'e yaklaşan değer kaybı dikkati çekiyor. Emtia piyasasında buğday fiyatının aylık bazda 4 ay süren yükseliş eğilimi haziranda yerini düşüşe bırakırken, ayın bitmesine bir hafta kala yüzde 14'e yaklaşan değer kaybı dikkati çekiyor.





Analistler, buğday fiyatlarında görülen artışın Orta Doğu ve Afrika'da gıdaya ilişkin kıtlık olacağı konusunda endişeleri artırdığını belirtti. Diğer taraftan artan enerji maliyetleri de fiyatlar üzerinde yükseliş baskısı oluşturdu.





Bu yılın ilk yarısında buğdayda görülen sert hareketlere karşın son zamanlarda buğday fiyatlarında görülen düşüşler dikkati çekiyor.





Emtia piyasasında buğday fiyatının aylık bazda şubattan beri devam eden yükselişinin bu ay yerini düşüşe bırakması öngörülüyor.





Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürerken, buğdayda da belirgin satışlar oldu.





Chicago Ticaret Borsası'nda aylık düşüşü yüzde 13'ü, haftalık düşüşü ise yüzde 10'u aşan buğday fiyatı, bugün de yüzde 0.6 azalışla 9.43 dolar seviyelerinde seyrediyor.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Ukrayna tahılının yabancı gemiler ile çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını belirtmesiyle de buğdaya yönelik arz endişeleri azaldı.





Son zamanlardaki düşüşlere karşın buğday fiyatları halen yılbaşına göre yaklaşık yüzde 23 artışla işlem görüyor.



