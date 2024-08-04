Samanyolu Haber /Dünya / 4 bin İsrailli başka ülkelerde mahsur kaldı, ülkelerine dönemiyor! /04 Ağustos 2024 23:22

4 bin İsrailli başka ülkelerde mahsur kaldı, ülkelerine dönemiyor!

Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü suikastın ardından Havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını durdurdu, diğer ülkelerdeki 4 bin İsrailli ülkeye dönemiyor.

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Yurtdışına çıkan yaklaşık 4 bin İsrailli, havayolu şirketlerinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülkeye dönemiyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın misilleme yapma olasılığı, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkiledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurtdışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edildi.

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.
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