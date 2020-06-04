4 bin ürüne getirilen yeni vergi enflasyonu patlattı

Koronavirüs salgını dolayısıyla mayıs ayının da karantinada geçmesine karşın enflasyonda ciddi artış meydana geldi. İthal ürünlerin vergilerindeki artış ve sigaraya yapılan zamlar enflasyonun kontrolden çıkmasında etkili oldu. Enflasyona en büyük artış yüzde 6.85’lik zamla giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı.





ENFLASYON ÇARŞI PAZARA UYMADI

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) gıda enflasyonu mayıs ayında yine çarşı pazara uymadı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu aylık yüzde 0.24 zamla enflasyona sadece 0.06 puan etki oluşturdu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.36, yıllık ise 11.39’a yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta aylık yüzde 1.54 olurken, yıllık bazda yüzde 5.53’ü buldu. Mayısta çekirdek enflasyon da yıllık bazda 10.32 seviyesine yükseldi. Ana harcama grupları itibarıyla mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı.





EK VERGİLER ENFLASYONU ARTIRDI

En fazla giyim ve ayakkabı zamlandı. Yeni sezonu yüzde 6.85’lik aylık zamla karşılayan giyim ve ayakkabı grubu manşet enflasyona 0.43 puanlık sürpriz artış getirdi. Ulaştırmada ise aylık 3.30’luk sürpriz fiyat artışı enflasyonu 0.48 puan yukarı çekti. Düşük fiyatlı sigaralara vergi artışıyla gelen zammın yanı sıra 4 bine yakın ithal ürüne getirilen ek gümrük vergileri de enflasyonu artırdı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık yüzde 0.24’lük artış, enflasyona 0.06 puan etki oluşturdu.





EN ÇOK FİYAT ARTIŞI ÇİLEKTE YAŞANDI

Geçen ay gündem oluşturan çileğin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 40.87 zamlandı. Çileği yüzde 27.19’luk fiyat artışıyla havuç takip etti. Mayısta fiyatı yüzde 13.29 oranında artan elma üçüncü sırada yer alırken, bunu yüzde 13.26’lık artışla çocuk tişörtü ve yüzde 11.94’lük artışla çocuk elbisesi takip etti.