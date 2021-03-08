Samanyolu Haber /Gündem / 4 buçuk aydır kayıp kadının cesedi folyoya sarılı olarak bulundu /08 Mart 2021 14:56

4 buçuk aydır kayıp kadının cesedi folyoya sarılı olarak bulundu

4 buçuk aydır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat, folyoya sarılı bir şekilde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz tam olarak kesinleşmezken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat (20), bir binanın çatısında, folyoya sarılı, ölü bulundu. Polat'ın uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Arkadaşı C.A.'nın da Polat’ın öldüğünü görünce, cesedini folyoya sarıp, motosikletli kurye arkadaşı aracılığıyla babasının oturduğu binanın asansör dairesine bıraktırdığı belirtildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Evrensel'de yer alan habere göre Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında dün folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.

CESEDİ KURYEYLE BABASININ EVİNE GÖNDERMİŞ

Mervenur Polat ile arkadaşı C.A.'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu aldığı ve bu nedenle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Mervenur Polat'ın öldüğünü fark eden C.A.'nın cesedi folyo ile sarıp, paket haline getirdikten sonra motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. S.G.'nin, folyoya sarılı cesedi, Güllük Caddesi'nde C.A.'nın babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine bıraktığı ortaya çıktı.  

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin, Mervenur Polat'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi. Polis olayla ilgili C.A.'nın yanı sıra, F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesinin, işlemlerin ardından Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi. 
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