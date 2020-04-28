4 dini grup birlikte Koronaya karşı dua etti





Korona virüsü sebebiyle dünyada onbinlerce kişi hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor.Farklı din mensupları kötü günlerin geride kalması için hep birlikte dua ediyor.





Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Göttingen şehrinde 4 farklı dini topluluk mensubu Korona virüsüne karşı dua etmek için bir araya geldi.





Evanjelik, Katolik ve Reform Kilisesi ile İslam dinine mensup kişiler tek yürek Yüce Yaradan’ın rahmetine el açtı. İslam dinini Göttingen Mürüvvet İnisiyatifi temsil etti.









YouTube’den canlı yayınlanan dua saatinde katılımcılar Korona virüsünün bir an önce son bulması, hastalarında sağlıklarına kavuşması için temennilerde bulundu.





Farklı din mensupları da etkinliğe katılıp evlerinden “Amin” dedi.