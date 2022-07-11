Samanyolu Haber /Gündem / "4 doların altındaki fındık fiyatını asla kabul etmiyoruz" /11 Temmuz 2022 23:15

"4 doların altındaki fındık fiyatını asla kabul etmiyoruz"

Fındık fiyatı konusunda açıklamalarda buluan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "4 doların altındaki fındık fiyatını asla kabul etmiyoruz. Zaten üreticinin maliyeti ortada bugüne kadar yaptığı maliyet ortada. Mutlaka 4 doların üzerinde bir fiyat talep ediyoruz ve bunun da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kurban Bayramı kapsamında memleketi Ordu'ya geldi.

Torun, burada gazetecilere, ülkede bir ekonomik kriz yaşandığını, bu durumun vatandaşın bayramına da yansıdığını söyledi.

Fındık hasat döneminin yaklaştığına değinen Seyit Torun, üreticiyi kimsenin mağdur edemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir ay sonra fındık hasadına başlayacağız. Şu anda bakıyorum hala fındıkla ilgili belli spekülasyonlar var. Rekoltenin yüksekliğinden söz edip alıcının olmadığından söz edenler var. Bu sene hiç kimse üreticiyi mağdur etmeyi aklından bile geçirmesin. Zaten ekonominin bütün yükü, zorluğu, sıkıntısı üreticinin üzerinde. Böyleyken de beklentilere uygun bir fiyat verilmezse bunun bedelini vatandaşımız önümüzdeki süreçte ağır bir şekilde sorar. Şimdiden uyarıyoruz. 4 doların altındaki fındık fiyatını asla kabul etmiyoruz. Zaten üreticinin maliyeti ortada bugüne kadar yaptığı maliyet ortada. Mutlaka 4 doların üzerinde bir fiyat talep ediyoruz ve bunun da takipçisi olacağız."
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