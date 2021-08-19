Samanyolu Haber /Gündem / 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’a ‘rapor’ eziyeti /19 Ağustos 2021 13:27

4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’a ‘rapor’ eziyeti

Isparta’da Hizmet Hareketi’ne ait bir yurtta idarecilik yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapse mahkum edilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, cezasının onanmasının ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ‘cezaevinde kalamayacağına’ dair rapor aldı. Ancak infazı ertelenmedi. Bu kez aynı raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alması gerektiği söylendi. Ayşe Özdoğan, “Yüzde 72 engelliyim. Kanser son evrede. Bulunduğum ildeki hastahane ‘yolculuk yapamaz’ raporu verdi. Rapor ilgili makama iletildi. Sonuç bekliyoruz.” diyor.

SHABER3.COM

Isparta’da Hizmet Hareketi’ne ait bir yurtta idarecilik yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Ayşe Özdoğan’ın cezası Haziran ayında onandı. Eşi İlker Özdoğan 2,5 yıldır tutuklu olan ve kendisi de bir süre cezaevinde kalan Ayşe Özdoğan, hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti.

Kanser rahatsızlığı bulunan Özdoğan, ağır ameliyatlar geçirdi. Cezaevinde kaldığı süre boyunca tedavisi geciktirildiği için sol üst diş, sol damak, elmacık kemiği ve lenf bezleri alındı. Sol çenesinin altında oluşan boşluk, bacağından alınan kemikle dolduruldu. İşitme, görme ve konuşma kaybı var. Ağır ameliyatlardan sonra radyoterapi gördü. Sol üst çenesinde yaşanan açılma nedeniyle yediği yemekler burnundan geliyor.



Yaklaşık 2,5 ay önceki kontrolünde tümörün beyin sapına sıçradığını öğrendi. Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yargıtay’ın onama kararı sonrası eşi zaten tutuklu olan Özdoğan’ın yeniden cezaevine gönderilme riski var.

Ayşe Özdoğan’ın 7 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’a ‘rapor’ eziyeti Sonraki Haber >>

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:17