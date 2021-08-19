4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’a ‘rapor’ eziyeti

Kanser rahatsızlığı bulunan Özdoğan, ağır ameliyatlar geçirdi. Cezaevinde kaldığı süre boyunca tedavisi geciktirildiği için sol üst diş, sol damak, elmacık kemiği ve lenf bezleri alındı. Sol çenesinin altında oluşan boşluk, bacağından alınan kemikle dolduruldu. İşitme, görme ve konuşma kaybı var. Ağır ameliyatlardan sonra radyoterapi gördü. Sol üst çenesinde yaşanan açılma nedeniyle yediği yemekler burnundan geliyor.









Isparta’da Hizmet Hareketi’ne ait bir yurtta idarecilik yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Ayşe Özdoğan’ın cezası Haziran ayında onandı. Eşi İlker Özdoğan 2,5 yıldır tutuklu olan ve kendisi de bir süre cezaevinde kalan Ayşe Özdoğan, hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti.Yaklaşık 2,5 ay önceki kontrolünde tümörün beyin sapına sıçradığını öğrendi. Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yargıtay’ın onama kararı sonrası eşi zaten tutuklu olan Özdoğan’ın yeniden cezaevine gönderilme riski var.Ayşe Özdoğan’ın 7 yaşında bir oğlu bulunuyor.