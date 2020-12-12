4 aşı gönüllüsü yüz felci geçirdi!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Faz-3 çalışmaları esnasında 4 gönüllüde görülen yüz felcine tam olarak neyin sebep olduğunun bilinmediğini belirtti.







Uluslararası haber ajansı Reuters'in haberine göre, BioNTech-Pfizer aşı grubundaki 4 kişide geçici yüz felcine rastlandı.





4 gönüllü 3'üncü, 9'uncu, 37'nci ve 48'inci günlerde yüz felci geçirdiğini açıkladı.







Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) doktorlardan aşının yan etkilerini sürekli bir şekilde takip etmelerini talep ettiği ifade edildi.





Aşı çalışmalarının ilk olarak başladığı İngiltere'de yetkililer, belirli yiyecekler, ilaçlar ve aşılara karşı alerjisi bulunan kişileri Pfizer-BioNTech aşısını olmamaları konusunda daha önce uyarmıştı.





Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede Koronavirüs aşısının kullanılmasına yönelik izinler verilirken, aşıların güvenliği ile ilgili şüpheler her geçen gün daha da artıyor.





DÜNYA 12 AYDAN BERİ KORONA İLE BOĞUŞUYOR





1 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınında 1 milyon 591 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





71 milyona yakın insan ölümcül virüse yakalandı.