Kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel'den üzücü haber geldi

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda hafif yaralı halde bulunmuş, hipotermi geçirdiği tespit edilerek Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.



YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



Tedavi sürecinde kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülse de entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti.



Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel’in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.



Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



NE OLMUŞTU?



Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evden ayrılmıştı. Yakınları, kendisinden haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Gürel’i arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 4 Mart’ta ona ait cep telefonu, mont ve bazı kişisel eşyalarını bulmuştu. Çalışmaların yoğunlaştırıldığı bölgede, 6 Mart gecesi saat 01.15’te dere kenarında hafif yaralı halde bulunan Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmişti. Yapılan incelemede Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığını bildirilmişti.