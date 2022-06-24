4 günde 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıkan orman yangını dört gündür söndürülemedi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında bugüne kadar neredeyse 5 bin futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü.







Yangında dördüncü güne girilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi yangının verdiği tahribata ilişkin bilgileri paylaştı. Belediyeden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 bin 417 hektarlık aranın zarar gördüğü belirtildi ve “Resmi olmayan rakamlara göre, yaklaşık 3.417 (4.813 Futbol Sahası) alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir.” denildi. Belediye, 292 personel, 142 araç ve yardımcı ekipmanlarla müdahalelerini sürdürdüklerini kaydetti.





Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de bugün öğleden sonra rüzgârın hızlanacağını ve riskin artabileceğini söyledi. 400 hektarı aşkın alanda etkili olan yangın, 5 ayrı noktada ilerliyor. Şu ana kadar 29 kişi yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 435 kişi ise evlerinden tahliye edildi.





RÜZGÂR HIZI ARTACAK

Öğle saatinden sonra rüzgârın hızının artacağını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını açıkladı. Meteorolojik verilere göre öğleden sonra rüzgârın etkisi üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Rüzgârın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km’ye çıkacağı öngörülüyor.





ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PERSONEL GÖNDERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 14 araç ve 32 personel gönderdi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bölgeye 2 arazi tipi müdahale aracı, 2 arazöz ve 12 itfaiye personeli, ANFA’dan 3 su tankeri ve 6 personel, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından 1 su tankeri ve 2 personel, Fen İşleri Dairesi Başkanlığından 1 dozer, 1 ekskavatör, 2 çekici, 1 araç ve 9 personel ile Deprem Dairesi Başkanlığından 1 araç ve 3 personel gönderildi.



