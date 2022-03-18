4 hakim ve 1 savcıya daha 'irtibat-iltisak' ihracı

HSK Gelen Kurulu’nun 4 hâkim ve 1 savcının ‘Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisakı’ sebebiyle meslekten çıkarılmasına ilişkin oybirliğiyle aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.







Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisaklı oldukları ileri sürülerek meslekten çıkarılan yargı mensupları şöyle: Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz, Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi.

