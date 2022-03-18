Samanyolu Haber /Gündem / 4 hakim ve 1 savcıya daha 'irtibat-iltisak' ihracı /18 Mart 2022 13:50

4 hakim ve 1 savcıya daha 'irtibat-iltisak' ihracı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, hukuksuz kararlarına bir yenisini ekledi. HSK Genel Kurulu 4 hâkim ve 1 savcıyı cemaatle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarılmasına hükmetti.

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HSK Gelen Kurulu’nun 4 hâkim ve 1 savcının ‘Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisakı’ sebebiyle meslekten çıkarılmasına ilişkin oybirliğiyle aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisaklı oldukları ileri sürülerek meslekten çıkarılan yargı mensupları şöyle: Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz, Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi.
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