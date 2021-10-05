Samanyolu Haber /Politika / 4 ismin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. /05 Ekim 2021 22:28

4 ismin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni yasama yılında 4 ismin dokunulmazlık dosyasının TBMM Başkanlığına sunulduğu belirtildi.

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HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
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