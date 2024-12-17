4 kez makinadan geçirdi, tespit edemedi: 15 bin 'sahte dolar' ile şok yaşadı

Dolandırılan Cihan Ş.'nin Bakırköy'deki dükkanına toptan alışveriş yapmak isteyen üç kişi geldi. Müşteriler ödemeyi dolarla yapacaklarını söyledi. Ticaretin bozulmaması için Cihan Ş, 15 bin doları kabul etti.





BANKA VE BÜRO, 'SAHTE' DEDİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cihan Ç. dolarları götürdüğü döviz bürosu ve bankadan 'Bunlar sahte' yanıtı alınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Cihan Ş. "Ödeme dolar olarak geldi. Önce istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık" dedi.





'BİLEREK KABUL EDERSENİZ DE CEZASI VAR'

Mağdur Cihan Ş.'nin avukatı Burak Mert Aktaş şunları söyledi: "Kanuna göre sahteliğini bilerek parayı kabul ederseniz, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yine adli para cezasıyla cezalandırılıyorsunuz. Sahteliğini bilmeden kabul ettiğiniz bir parayı, sahte olduğunu bilerek eğer tedavüle koyarsanız 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyorsunuz. Sahte parayla karşılaştığı zaman dikkat etmesi gereken konu, öncelikle sakin olunmalı, kişinin tespit edilmesi çok önemli. Kesinlikle almış olduğunuz parayı, aldığınız kişiye iade etmemeniz gerekiyor. Sanık olurum, yargılanırım korkusuyla pasif kalınmaması gerek. Bu durumun en kısa sürede emniyet güçlerine bildirilmesi gerekiyor."