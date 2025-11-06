4 kişinin öldüğü çöken binanın görüntülerine milli güvenlik gerekçesiyle erişim engeli getirildi

Gazeteci Alican Uludağ’ın, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yedi katlı bir binanın ‘metro inşaatı nedeniyle zemin çökmesi’ iddiasıyla yıkılması ve yetkililerin ihmalleri sonucu önlem alınmadığını vurgulayan gönderisi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Gebze Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Kasım 2025 tarihli ve 2025/4668 sayılı kararıyla erişime engellendi ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.



Kocaeli Gebze’de 29 Ekim sabahı yıkılan Aslan Apartmanı’nda enkaz altında kalan Levent Bilir, Emine Bilir, çocukları 12 yaşındaki Emir ile 14 yaşındaki Nisa yaşamını yitirdi. 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak kurtulan tek aile üyesi oldu.



Gazeteci Alican Uludağ bugün X hesabından yaptığı paylaşımda “Gebze soruşturmasında Ulaştırma Bakanı’nı Yüce Divan’a götürecek gelişme…” diyerek resmi uzmanların 6 gün süren araştırmasındaki ilk tespitlerini aktardı, binanın metro inşaatı sebebiyle çöktüğünü yazdı.



Uludağ, erişime engellenen mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:



““Gebze’deki çöken binaya ilişkin uzmanların araştırmasında, binanın tam altından metro inşaatının geçtiği belirlendi. Uzmanlar binanın altında yaşanan göçme nedeniyle yıkımın olduğunu belirledi. Bu göçmeye ise metro inşaatı sırasında yer altındaki suyun boşalması nedeniyle oluşan boşlukların çökmesinin etkili olduğu tespit edildi.



Yani tespitler, 4 kişiyi hayattan koparan yıkımı metro inşatının tetiklediğine işaret ediyor…



Üstelik metroya ilişkin 2017 tarihli raporda, metro istasyonunun çevresindeki binaların kamulaştırılması ve yer hareketlerinin izlenmesi yönünde uyarılar yapılmış. 5 ay önce de vatandaşlar “evlerimizde çatlaklar var” diyerek Ulaştırma Bakanlığı’nı uyarmıştı.



Ancak hiçbir önlem alınmadı.



Gözler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve üniversitelerden gelen uzman öğretim üyelerinin yazacağı resmi raporda…



Dilara’yı ailesiz bırakan yıkım



Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı Arslan Apartmanı’nın 29 Ekim günü saat 06:57’de çökmesinin bugün 6. günü…



Enkazdan sağ kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir; bu yıkımda 44 yaşındaki babası Levent Bilir’i, 37 yaşındaki anne Emine Bilir’i, 12 yaşındaki Emir Bilir’i ve 14 yaşındaki Nisa Bilir’i kaybetti.



Dilara Bilir’i ailesiz bırakan yıkım ne kendi ihmallerinden ne depremden ne de herhangi bir patlama nedeniyle meydana geldi. Hatta Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı uzmanları, binada yaptığı denetimde Arslan Apartman’nın bölgedeki en sağlam yapılar arasında yer aldığını belirledi. Yani sorun binada değil, zemindeydi.”



Binanın altında çökme tespit eden uzmanlar, binanın tam altından geçen metro tüneline ulaştı



6 gündür bölgede teknik araçlarla inceleme yapan AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden gelen uzman öğretim üyelerinin çalışmasında sona yaklaşıldığını belirten Uludağ, AFAD’ın, yıkımın depremden olmadığı konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.



‘BİNA, METRO İNŞAATI NEDENİYLE YIKILDI’ DEMİŞTİ



Uludağ şu ifadeleri kullandı:



“Resmi uzmanlar, bugüne kadar yapılan çalışmalarda yıkılan binanın altından çökme tespit etti. Bu da yıkıma neden oldu. Bu çökmenin nedenini araştıran uzmanlar, tam altından geçen Ulaştırma Bakanlığı’nın Gebze-Darıca Metro tüneline ulaştı.



Metronun yıkıma etkisini araştıran uzmanlar, binanın hemen altındaki zeminde oluşan boşlukların süreç içinde çöktüğünü belirledi. Uzmanlar, kireçli toprak yapısına sahip yer altındaki suyunun boşaldığını ve zeminin altında boşluklar oluşturduğunu tespit etti. Bu suyun boşalmasına ise metro inşaatı sırasına açılan tünelin neden olduğu üzerinde duruyor uzmanlar.



Metro inşaatı nedeniyle bu boşluklar da bölgedeki konut yükümünü taşıyamadı ve çökme meydana geldi. Yıkılan Arslan Apartmanı’nın altında tam da böyle bir çökme meydana geldi.”