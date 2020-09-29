Samanyolu Haber /Gündem / 4 kıtadan katılımcılarla Uluslararası dua programı /29 Eylül 2020 15:46

4 kıtadan katılımcılarla Uluslararası dua programı

Chicago merkezli Islam merkezi ISOM, 4 kıtadan katılımcılarla Uluslararası, dinlerarası bir dua programı düzenledi.

SHABER3.COM

Asıl olarak Covid-19 probleminden kurtulma amaçlı dua programında katılımcılar kendi dini anlayışlarınca dünyadaki tüm problemlerin son bulması için dua ettiler. 

Chicago'dan dini lider Kareem Irfan'ın yönettiği programa Nijerya'dan Khalid Aliyu, Belçika'dan Jan Paul, Hindistan'dan Manu Singh, Chicago Üniversitesi'nden Annamaria Bezzerides, Canada'dan Donna Entz, Güney Afrika'dan Nirmala Govender ve Amerika'dan Muhammed Kaiseruddin dualarıyla katıldılar. Dünyanın her yerinden katılımcıların olduğu ve farklı dinlerin temsil edildiği program, yüzlerce izleyici tarafından beğeniyle takip edildi. 

ISOM direktörü Dr. Ali Yurtsever, maddi sebeplere müracaatın yanında, şifayı Allah'tan istemenin  ve duanın farklı dillerle umuma teşmil edilmesinin önemini vurgularken, bu tarz programlara devam edeceklerinin de müjdesini verdi. 

Arzu edenler programı ISOM kurumunun YouTube kanalından izleyebilir. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 4 kıtadan katılımcılarla Uluslararası dua programı Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:52:53