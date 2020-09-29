4 kıtadan katılımcılarla Uluslararası dua programı

Asıl olarak Covid-19 probleminden kurtulma amaçlı dua programında katılımcılar kendi dini anlayışlarınca dünyadaki tüm problemlerin son bulması için dua ettiler.





Chicago'dan dini lider Kareem Irfan'ın yönettiği programa Nijerya'dan Khalid Aliyu, Belçika'dan Jan Paul, Hindistan'dan Manu Singh, Chicago Üniversitesi'nden Annamaria Bezzerides, Canada'dan Donna Entz, Güney Afrika'dan Nirmala Govender ve Amerika'dan Muhammed Kaiseruddin dualarıyla katıldılar. Dünyanın her yerinden katılımcıların olduğu ve farklı dinlerin temsil edildiği program, yüzlerce izleyici tarafından beğeniyle takip edildi.





ISOM direktörü Dr. Ali Yurtsever, maddi sebeplere müracaatın yanında, şifayı Allah'tan istemenin ve duanın farklı dillerle umuma teşmil edilmesinin önemini vurgularken, bu tarz programlara devam edeceklerinin de müjdesini verdi.





Arzu edenler programı ISOM kurumunun YouTube kanalından izleyebilir.







