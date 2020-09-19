Samanyolu Haber /Spor / 4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakem corona pozitif! /19 Eylül 2020 14:14

4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakem corona pozitif!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakemin corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.”
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