Samanyolu Haber /Gündem / 4’lü toplantı Moskova’da: Ankara ve Şam birlikte /13 Mart 2023 17:13

4’lü toplantı Moskova’da: Ankara ve Şam birlikte

Türkiye ile Suriye’nin yanı sıra İranlı yetkililerin de katılacağı Suriye konulu toplantının tarihi açıklandı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Moskova

15-16 Mart’ta Moskova’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’dan dışişleri bakan yardımcıları katılacak.

13 yıl aradan sonra Ankara ve Şam ilk defa resmî diplomatik bir toplantıda birlikte olacak. 

Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, başkanlık edecek.

4'lü formatta devam edecek toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.
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