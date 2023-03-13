4’lü toplantı Moskova’da: Ankara ve Şam birlikte

Samanyoluhaber.com- Moskova





15-16 Mart’ta Moskova’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’dan dışişleri bakan yardımcıları katılacak.





13 yıl aradan sonra Ankara ve Şam ilk defa resmî diplomatik bir toplantıda birlikte olacak.





Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, başkanlık edecek.





4'lü formatta devam edecek toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.