Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın edindiği bilgiye göre Fahrettin Altun, Üsküdar Kuzguncuk’taki evinin yanında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi kiraladı. Daha sonra arazide yoğun bir çalışma başladı. Arazide peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Bu kapsamda araziye birçok noktadan görünen bir duvar örüldü, jiletli teller çekildi, çardak ve şömine yapıldı. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine dün arazide İBB ekiplerince yıkım yapıldı.







‘ÖNEMLİ BİRİNİN BÖYLE RUHSATSIZ BİR İŞ YAPACAĞINA İNANAMADIM’





Bölgedeki yurttaşların evlerine çivi bile çakamadıklarını belirten mahalle sakinleri yaşanan bu duruma tepki gösterdi. İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman, “Öncelikle bana bu bilgi geldiğinde inanmadım. Bu kadar önemli bir konumda olan bir kişinin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde böyle izinsiz, ruhsatsız bir uygulama yapacağını düşünemedim. Daha sonra yaptığım araştırmada mahalleden gelen şikâyetler neticesinde yerin Fahrettin Altun tarafından kiralandığını ve yaptırıldığını öğrendim. Mahalleli o kadar bıkmıştı ki her gün bana ‘ne oldu’ diye soruyor” dedi.





‘MİLLET CANININ DERDİNDEYKEN ALTUN’UN İNŞAATI TAM GAZ SÜRÜYOR’





Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne taşıyacağını belirten Ataman, “Büyükşehir Belediyesi gerekli yasal yollara başvuracak. Ben de CHP meclis üyeleri ile birlikte suç duyurusunda bulunacağım. Millet canının derdindeyken sokağa çıkmayın çağrılarına rağmen evine ekmek götürebilmek için, aç kalmamak için çalışmak zorunda kalan milyonlar varken, Fahrettin Altun’un kiraladığı alanda inşaat tam gaz devam ediyor. Milletin derdi hayatta kalmak, bunlar yalıda yaşamak derdinde” diye konuştu.





Cumhuriyet’in konuya ilişkin soru gönderdiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un ise yanıt vermediği aktarıldı.