Samanyolu Haber /Ekonomi / 4 Mayıs'a kadar kontak kapalı /15 Nisan 2020 12:28

4 Mayıs'a kadar kontak kapalı

Koç Holding'in İtalyan FIAT ile ortak olduğu TOFAŞ'ta üretime verilen ara 4 Mayıs'a kadar uzatıldı.

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Koronavirüs salgını otomotiv sektöründe işleri tamamen durma noktasına getirdi.

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), Koronavirüs salgını sebebiyle teslimat ve tedarikte aksamaların devam ettiğini belirterek, daha önce 20 Nisan olarak ilan edilen üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi.

Hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan beyanında, "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkânsız hale gelmesi" başlığı kullanıldı.

Şirket işe ara verme sebebiyle iş akdi feshi öngörülmediğini belirtti.
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