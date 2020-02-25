4 milyar TL borçla resmen iflas!

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın büyük hissedarı olduğu şirket iflas etti.





Yeni Elektrik’in Gebze’de 850 megawatt kurulu güce sahip elektrik üretim santrali bulunuyor. Unit-Ansaldo ortaklığında Galatasaray'ın eski başkanı Aysal’ın şirketi Unit’in payı ise yüzde 60. Şirket hissedarlarının bankalara 405 milyon dolar borçlu olduğu açıklandı.





Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Yeni elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 20 Şubat 2020 tarihi saat 15:49 itibarıyla İcra İflas Kanunu'nun 179'uncu maddesi gereğince iflasına karar verildi.





2007 YILINDA KURULDU, KRİZDE İFLAS ETTİ





Bir Unit Investment NV ve Ansaldo Energia ortak girişimi olan Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2007 yılında kuruldu.





İnşaatı 2011 yılında başlayan 865 MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santralinin inşaatı 2013 yılı aralık ayında tamamlanmıştı. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılan santralde o tarihten beri elektrik üretiliyordu.