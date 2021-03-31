4 milyarlık 3 şehir hastanesinin ihalesi gizli , Alanlar tanıdık

AKP iktidarı gizli kapaklı ihalelerle milyarlık ihaleler dağıtmaya devam ediyor. Kamu İhale Kanunu'nun, deprem gibi öngörülemeyen olağanüstü haller için düzenlediği “21b Pazarlık” usulü AKP iktidarında belirli şirketlere ihale dağıtmanın aracı haline geldi.

Son olarak her biri milyarlık 3 ayrı şehir hastanesi ihalesi AKP döneminde çok sayıda ihale alan müteahhitlere verildi. Geçtiğimiz aralık ayında kamuya duyurulmadan, özel olarak davet edilen şirketlerle gizli olarak gerçekleştirilen ihalelerin sonucu tam üç ay sonra sözleşmeleri imzalandıktan sonra açıklandı.

Yaklaşık maliyetleri 4 milyar 960 milyon lirayı bulan 3 şehir hastanesinin yapım işleri, dev kamu ihalelerinde adları sıkça duyulan şirketlere gitti.

990 MİLYONLUK ANTALYA İHALESİ KOLİN'E









İlk olarak yaklaşık maliyeti 1 milyar 187 milyon 523 bin TL olan 1000 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin ihalesi, 990 milyon liraya Kolin İnşaat, Pekerler Grup iştiraki Nesma Yapı iş ortaklığına verildi.









1.2 MİLYARLIK ORDU İHALESİ EKŞİOĞLU'NA





Ardından yaklaşık maliyeti 1 milyar 355 bin 359 TL olan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi Yapım işi Ekşioğlu İnşaat'a 1 milyar 188 milyon liraya verildi.









1.8 MİLYARLIK URFA İHALESİ YDA'YA





Son olarak 2 milyar 417 milyon 11 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen Şanlıurfa 1700 yataklı Şehir Hastanesi Yapım İşi ihalesi, 1 milyar 868 milyon YDA İnşaat'a gitti.









TANIDIK ŞİRKETLER





Kamu İhale Kanunu rekabetçi açık usulü esas olarak kabul etmesine rağmen, deprem, afet gibi öngörülemeyen haller için düşünülen “21b Pazarlık” usulü AKP iktidarında çok sık kullanıldı. 21b Pazarlık usulünde ihale için duyuru şartı yok. Kamu idaresi istediği firmayı çağırıp ihaleyi verebiliyor.









Kolin İnşaat'la birlikte Limak, Cengiz, Kalyon ve MNG, AKP iktidarı döneminde aldıkları yüzlerce milyarlık kamu projeleriyle dikkat çekiyor. Dünya Bankası’nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye'den 5 şirket ilk 10'da yer alıyor.