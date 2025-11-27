4 milyon kiloluk skandal: Et ve Süt Kurumu Müdürü, eti 7 dolara alıp 17 dolara devlete sattı

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın ortağı olduğu Macaristan’daki şirket için “Bu şirket ile Et ve Süt Kurumu arasında doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk bir ticari faaliyet yok” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise “Evet bir kuruşluk ticari faaliyet yok ama 1 milyar liralık ticari faaliyet var” açıklaması yaptı.





Turhan Çömez, “7 dolara aldığı 4 milyon kilo eti 17 dolara satan Mücahid, 40 milyon doları, yani 1.7 milyar lirayı cebe indirmiş” sözleriyle durumu anlattı.





ÇEKYA’DA ŞİRKET

Sözcü'de yer alan habere göre Taylan’ın Macaristan’ın yanı sıra Çekya’da da şirketi olduğu ve bu şirketleri aracılığı ile Türkiye’ye son 3 yılda 4 milyon kilo et sattığı bildirildi. Taylan’ın Macaristan’daki şirketinin adresinde ise 2 çocuklu bir ailenin oturduğu belirlendi.





Çömez TBMM’de yaptığı açıklamada “Genel Müdürün Macaristan’daki şirketinin adresini araştırdık, orada 2 çocuklu aile oturuyor, faal değilmiş gibi gözüküyor ama milyarlık ihracat yapıyor. ESK’nın başındaki adam etle uğraşan bir şirketin sahibi olamaz” dedi.





ŞİRKET DEĞİL EV ÇIKTI

Şirket merkezi gösterilen bu evde iki çocuklu Macar ailesi oturuyor.





10 DOLARLIK FARK

“Türkiye’ye milyarlık et ihraç etmiş. Sözleşme yok, ihale yok. Taylan’ın sadece Macaristan’da değil Çekya’da da şirketi var. Bu şirket üzerinde önce Macaristan’a sonra da Türkiye’ye et getiriliyor. Avrupa’da 7 dolar olan et bizim ülkemizde 17 dolar. Çünkü Türkiye’de tarım ve hayvancılık planlı bir şekilde çökertildi, fatura da milletin sırtına yüklendi. Korkunç bir rant ve talan mekanizması kuruldu. İstanbul’da kıymanın fiyatı Londra’nın 1.5 katı, dünyanın en pahalı kentinden çok daha pahalı.”





Şirket kuramaz yönetici olamaz

Turhan Çömez: Genel Müdürlük ya da KİT’lerde çalışan üst düzey yöneticiler ile akrabaları, kurumun ilgi alanındaki bir şirkete ortak olamıyor, yönetimine giremiyor. Ancak Mücahid Taylan hem şirket kurdu, hem hissedar hem yönetici.





Vatandaş dondurucu soğukta ucuz et bekliyor

Bir yanda milyonluk vurgunlar yapılırken vatandaş dondurucu soğukta ucuz et kuyruğunda. Van’ın İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde sabahın kör saatinden itibaren saatlerce bekleyen Nazım Erdem, “Emekliyim. Senede bir sefer buraya geliyorum. Yetiştiremiyoruz. Yavan ekmek yiyoruz” dedi.





Mansur Yavaş’ın ucuz et teklifini iki kez reddetti

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dar gelirli vatandaşlara ucuz et ulaştırma teklifini iki kez reddetti.





Mansur Yavaş, belediyenin mobil satış araçları, Halk Ekmek ve belediye marketlerinde ESK’nın ürünlerini uygun fiyattan satmak için 2023 ve 2024’te resmi başvurular yaptı.





YÜKSEK KİRA

ESK her iki başvuruyu da reddetti. Resmi yazıda, yoğun talep gerekçe gösterildi. ESK’nın Ankara Çukurambar’daki tek satış mağazası, aylık yaklaşık 700 bin TL kira gerekçesiyle 2023’te kapatıldı. Yavaş, ucuz et satışının sürmesi için ücretsiz yer teklif etti ancak bu da kabul edilmedi.





ESK’dan et alamayan ABB, 200 bin ihtiyaç sahibi aileye aylık 600 TL’lik “protein desteği” sunmaya başladı.