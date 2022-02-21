Samanyolu Haber /Spor / 4 penaltının olduğu maçta Galatasaray 90+9'da güldü /21 Şubat 2022 22:41

4 penaltının olduğu maçta Galatasaray 90+9'da güldü

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi son dakikalarda bulduğu goller 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla düşme hattına yaklaşan Galatasaray, yine alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe ile İzmir'de karşılaştı.

Galatasaray, henüz maçın 3. dakikasında Nelesson ile öne geçerken Gözete bu gole 45+1 ve 70. dakikalarda Ndiaye'nin penaltı golleriyle karşılık verdi ve 2-1 öne geçen taraf oldu.

Bu kez de 87 ve 90+9. dakikalarda iki penaltı kazanan Galatasaray, bu penaltıları yeni transferi Gomis ile gole çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuşla Galatasatay puanını 32'ye çıkartırken, Göztepe ise 27 puanda kaldı.

İşteSpor Toto Süper Lig'deki son puan durumu

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