Samanyolu Haber /Medya / 4 saat kala lisans için müracaat etti /15 Ekim 2020 13:47

4 saat kala lisans için müracaat etti

Dijital müzik platformu Spotify son 4 saat kala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na lisans için müracaat etti.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a lisans alması için 72 saat süre vermişti.

Spotify’ın RTÜK’ten lisans almaması hâlinde Türkiye bağlantısının kesilmesi ihtimali vardı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, şahsi Twitter hesabında Spotify’ın lisans için müracaat ettiğini belirterek, “Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu.” ifadelerini kullandı.

RTÜK 72 SAAT SÜRE TANIMIŞTI

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır." denildi.

RTÜK internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği ve aralarında Spotify ile FOXplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanımıştı.
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