4 saat kala lisans için müracaat etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a lisans alması için 72 saat süre vermişti.







Spotify’ın RTÜK’ten lisans almaması hâlinde Türkiye bağlantısının kesilmesi ihtimali vardı.





RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, şahsi Twitter hesabında Spotify’ın lisans için müracaat ettiğini belirterek, “Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu.” ifadelerini kullandı.





RTÜK 72 SAAT SÜRE TANIMIŞTI



