4’ü Türk 10 kişinin öldürüldüğü katliamda flaş gelişme

19 Şubat saat 22.00 sıralarında Tobias Rathjen adlı 43 yaşındaki saldırgan, Frankfurt’un 25 kilometre batısındaki Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlemişti.





Dünyayı dehşete düşüren katliamda dördü Türk, 10 kişi Rathjen’in silahından çıkan kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetmişti.





Kanlı saldırıdan sonra Tobias Rathjen'in evini basan özel timler önce 72 yaşındaki annesinin cesedini, ardından da evin bodrumunda Rathjen'in cesedini bulmuştu.









Baba Hans-Gerd Rathjen’in (72) ambulansta tedavi edildiği ana ilişkin görüntüyü, Alman Bild gazetesi yayınladı.





Mermisi bittiği için eve kaçan Rathjen'in olayda kullandığı boş silah yanında bulunmuştu. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, saldırganın intiharına ilişkin şüphe oluştu.





Polis evde tam olarak ne olduğunu araştırırken, baba Hans-Gerd Rathjen'in de katliamlara katıldığından şüpheleniyor.

























“İLK BARI BASAN TOBIAS DEĞİLDİ” İDDİASI









Bölgedeki Türklerden bazıları, ilk basılan ‘Midnight’takii saldırganın Tobias Rathjen olmadığını öne sürmüştü. Bu iddialar, baba-oğulun aynı anda iki barı bastığı ve sonra da babanın evde oğluyla birlikte eşini de öldürdüğü şüphelerini doğurdu.





Saldırının tanıklarından Özkan Rutbil, çeşitli ajanslara yaptığı açıklamada, “Saldırganın ardından koştuk yakalayamadık. Tobias’a benzemiyordu. Televizyonlarda gösterilenle ilgisi yok. Kesinlikle medyadaki o şahıs değildi” demişti.





Olay günü yaralandığı öğrenilen baba, elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. Poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Hans-Gerd Rathjen’in yalan ifade, iftira, tehdit ve şantaj suçlarından sabıkalı olduğu açıklandı.