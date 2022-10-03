Samanyolu Haber /Dünya / 4 ülke, Ukrayna'ya ağır silahlar gönderecek /03 Ekim 2022 09:11

4 ülke, Ukrayna'ya ağır silahlar gönderecek

Ukrayna, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden geri alındığını açıklarken, Fransa, Almanya, Danimarka ve Norveç, Rusya’nın işgal ettiği Kiev’e ağır topçu silahları gönderme kararı aldı.

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Le Monde gazetesi, Fransa’nın, Ukrayna’ya yapılacak ilave askeri yardımlar çerçevesinde bu ülkeye 6 ila 12 adet arasında Caesar model topçu sistemi gönderme kararı aldığını yazdı.

Berlin ise ayrı yaptığı açıklamada Almanya, Danimarka ve Norveç’in Ukrayna’ya 16 adet zırhlı taşınabilir topçu silahı göndereceği duyurdu. Zuzana-2 model topların maliyetini 92 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna daha önce yaptığı bir açıklamada talep etmesine rağmen ağır silahları göndermediği gerekçesiyle Almanya’ya sert eleştirilerde bulunmuştu. Kiev, Berlin’den Leopard modeli tanklardan talep ediyordu.

Ukrayna Liman kentini Ruslardan geri aldı

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi." ifadesini kullandı.

Donetsk'te karşı saldırıya geçen Ukrayna güçleri, Rusların elindeki Liman şehrini kuşattı
Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.
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