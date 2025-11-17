4. uluslararası Humanity Cartoons karikatür yarışması: Konu 'Irkçılık', slogan 'Tek Irk: İnsan'

Humanity Cartoons Karikatür Yarışması, merkezi Almanya’da bulunan International Journalists Association (IJA) himayesinde düzenleniyor. Time to Help ve Human Rights Solidarity dernekleri de yarışmanın Birleşik Krallık’taki partnerleri oldu.





Bu Yılın Teması: Irkçılık

Sanatın güçlü etkisiyle önemli toplumsal sorunlara ışık tutmayı ve farkındalığı artırmayı hedefleyen üç kuruluş, 16 yaş ve üzeri tüm katılımcıları, ırkçılık temasını ele alan özgün, yaratıcı ve eleştirel karikatür çalışmalarını göndermeye davet etti.





Yarışmanın 2025 teması ise “Irkçılık” olarak belirlendi. “Tek Irk: İnsan” sloganıyla insanlığın tek bir ırktan oluştuğu vurgulanıyor ve bu mesajın sanat aracılığıyla güçlü bir şekilde işlenmesi amaçlanıyor.





Yarışmacılara Verilecek Ödüller





1. Ödül: 1.250 €

2. Ödül: 1.000 €

3. Ödül: 750 €

Jüri Özel Ödülü: 500 €

Mansiyon (3 adet): Kişi başı 250 €





Başvuru Tarihleri

Yarışma, 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında başvurulara açık olacak.





Eserler, alanında uzman isimlerden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek.





Organizatörler ve Partnerler

Yarışma, merkezi Almanya’da bulunan International Journalists Association (IJA) – Uluslararası Gazeteciler Derneği tarafından düzenleniyor.





Birleşik Krallık’taki partnerleri ise:

Time to Help – Yardım Zamanı Derneği

Human Rights Solidarity – İnsan Hakları Dayanışması Derneği





Bu kuruluşlar, sanatın birleştirici gücünü kullanarak toplumlarda artan nefret söylemine ve ırkçılığa karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.





Yarışma için Başvuru: