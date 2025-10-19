Samanyolu Haber /Gündem / 4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nan 'savcılara hakaret' davası düştü /19 Ekim 2025 10:57

4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nan 'savcılara hakaret' davası düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun cumhuriyet savcılarına hakaret davası düşürüldü.

SHABER3.COM

19 Mart’ta sahur vakti evi onlarca polis tarafından basılarak gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kent uzlaşısı soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava düştü.

Mahkeme, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun üzerine atılı suçun Türk Ceza Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında kalması ve İmamoğlu’nun ödeme yapması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nan 'savcılara... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:01