4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nan 'savcılara hakaret' davası düştü

19 Mart’ta sahur vakti evi onlarca polis tarafından basılarak gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kent uzlaşısı soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava düştü.





Mahkeme, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun üzerine atılı suçun Türk Ceza Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında kalması ve İmamoğlu’nun ödeme yapması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.