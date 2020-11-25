''4 yıl istediğini yaptı, şimdi önünde 5 yaptırım var''

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, internet sitesinde yayınladığı kapsamlı analiz ile Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerin inceledi. Mac Champion ve Nick Wadhams imzalı makaleye “Erdoğan, Biden’lı zorlu dört yıla hazırlanıyor” başlığı verildi.





Bloomberg muhabirleri, “Biden’ın Beyaz Saray için hazırlık yapmaya başlamasıyla birlikte dünya liderleri de konumlarını gözden geçirmeye başladı fakat bunlardan çok azı, gelecek dört yılın önceki dört yıldan daha zorlu olacağını öngören Recep Tayyip Erdoğan kadar hızlı hareket etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ve danışmanları, ABD’nin eski başkan yardımcısını tanıyorlar fakat bu durum bugüne kadar Donald Trump tarafından engellenen yaptırımların uygulanmaması için bir sebep değil” dedi.





Bloomberg, Biden’ın Ocak ayında New York Times’a verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan için otokrat dediğini ve “Bir hesap vermeli” dediğini hatırlatırken, “Bu hesap çok büyük olabilir. Yaptırım tehditlerinin yanı sıra Türkiye’nin bankasına ağır cezalar da gelebilir. Ayrıca Suriye sorunu, Doğu Akdeniz’de gerilim ve diğer konular da var. İlişkide sonraki adımda ne olacağına dair endişeler Türkiye’nin liderinin Biden’ı tebrik etme ve zaferini kabul etme kararında da belli oluyor zira Trump’tan faydalanan Brezilya’nın lideri Bolsonaro ve Rus lider Putin henüz Biden’ı tebrik etmedi” ifadelerini kullandı.





“ERDOĞAN 4 YIL BOYUNCA İSTEDİĞİNİ YAPTI”





Demokrat Parti’den bir senatörün diplomasi danışmanı ismini açıklamadan, “Erdoğan dört yıl boyunca istediğini yaptı çünkü Beyaz Saray’da bir arkadaşı vardı. Biden göreve gelince ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı daha sorumlu bir yaklaşımla gelince bu durum değişecek” ifadesini kullandı.





Bloomberg, “7 Kasım’da Biden zaferini ilan ettiğinde Erdoğan Merkez Bankası’nı yöneten ismi görevden aldı ve daha az riskli bir para politikasına döndü. Bu zamanlama tesadüf olabilir fakat yine de böyle bir adım ekonomiyi olası şoklara karşı daha dayanıklı kılacaktır” dedi.





Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasıyla ilgili yaptırımların yakında gelebileceğini hatırlatan Bloomberg muhabirleri, “Kongre’de alınan kararla birlikte Başkan, 12 tane olası yaptırımın olduğu menüden en az 5 yaptırım seçmeye zorlanabilir. Bu seçenekler sembolik yaptırımdan bütün finansal işlemleri etkileyen ve zarar verici yaptırımlara kadar geniş bir yelpazede” ifadelerini kullandı.





“MHP’NİN DESTEĞİNİ ALAMAYABİLİR”





Biden’ın seçim kampanyasının en önemli noktalarından birinin ABD’nin Suriye’de askeri varlığını korumak olduğunu yazan Bloomberg, “Türk yetkililer Biden’ın en çok zorlayacağı noktanın Suriye olduğunu düşünüyor. Trump 2019’da bölgeden askerleri çekmiş ve Türk askerleri boşalan alana gelmişti” yazdı. Bloomberg, Devlet Bahçeli’nin bir süre önce söylediği, “Biz Biden’ın destekçisi değiliz, Trump’ı da sevmiyoruz. Biz hazırlıklıyız” sözlerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taviz vermek istese bile bunda MHP’nin desteğini alamayacağını iddia etti.