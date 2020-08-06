4 yıl önce baba, 2 ay önce de anneleri tutuklandı

Manisa Turgutlu’da yaşayan KHK’lı öğretmen Murat Özonur, 15 Temmuz’dan sonra tutuklanıp Manisa T Tipi Cezaevine gönderildi. 4 yıldır eşinden ve çocuklarından ayrı olan Özonur, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Matematik öğretmeni eşi Dilek Özonur 2 ay önce tutuklanıp Manisa E Tipi Cezaevine gönderildi. Ona da 6 yıl 3 ay ceza verildi. Cemaat soruşturmaları kapsamında yargılanan çiftin dosyaları da Yargıtay tarafından onaylandı.







Bold Medya'da yer alan habere göre dört yıldır babalarından, iki aydır da annelerinden ayrı olan Enes (5), Mesut (7) ve Tarık’a (10) artık 70 yaşındaki anneanneleri bakıyor.





Enes (5), Mesut (7) ve Tarık (10)







“BU ZULME SESSİZ KALMAMAK GEREKİYOR”





Türkiye’de Özonur ailesinin çocukları gibi öksüz ve yetim kalmış binlerce çocuk olduğunu söyleyen HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu üç masuma 70 yaşındaki anneanne bakıyor. Artık anneleri gelmeli bu zulme sessiz kalmamak gerekiyor.” dedi.



