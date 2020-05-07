4 yıl önce öldü sanılan Schalke'li futbolcu Almanya'da ortaya çıktı

Bild gazetesinde yer alan habere göre, birkaç yıl önce ülkesinde öldüğü açıklanan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı öğrenildi.







O dönem çok yetenekli bir oyuncu olduğu söylenen ve geleceği çok parlak olduğu iddia edilen futbolcudan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğmuştu.





Euronews'te yer alan habere göre Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi.





Konu hakkında Alman savcının soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi.