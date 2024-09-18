Samanyolu Haber /Ekonomi / 4 yıl sonra ilk: ABD Merkez Bankası'ndan faiz kararı! /18 Eylül 2024 21:27

4 yıl sonra ilk: ABD Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

ABD Merkez Bankası (FED) Eylül ayı faiz kararını açıkladı. 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giden FED, faizleri 50 baz puan indirdi.

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Faiz kararının açıklanmasının ardından FED başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı.
En son Mart 2020'de faiz indiren banka, Mart 2022'de faiz artırımlarına başlamıştı.

2022 yılı boyunca 4 kez 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık bir artış yapmıştı.

2023'te ise faiz artışları daha küçük oranlarla devam etti; Ocak, Mart ve Mayıs toplantılarında 25 baz puanlık artışlar yapıldı. Haziran 2023'te Fed, 15 ay sonra ilk kez faiz oranını sabit tuttu. Temmuz toplantısında ise faizler yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarılarak, son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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