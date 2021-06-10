4 yılda 40 kilo kaybeden 72 yaşındaki tutsak Bekir Bayram yardım istedi

SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA







2 Kasım 2017’den beri Isparta Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 72 yaşındaki kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon hastası Bekir Bayram geçen hafta koğuşun tuvaletinde düşüp bayıldı. Bağırsaklarından kanama gelen ve vücudunda morluklar oluşan Bayram hastaneye kaldırıldı.





AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Dizlerindeki menisküs yırtıkları nedeniyle ayakta duramayan, ayaklarını sürüyerek, zorlukla yürüyebilen Bayram, kontrol için sürekli tekerlekli sandalyeyle hastaneye götürülüyor. Her hastane dönüşü karantina koğuşuna koyulan hasta mahpus, dün eşiyle yaptığı telefon görüşünde ağlayarak yardım istedi. Bayram eşine, “Avukata durumumu anlatın. Beni buradan çıkarsınlar, ev hapsi versinler, 4-5 ay iyi olayım, sonra yine gireyim” dedi.





CEZAEVİNDE KALBİNE STENT TAKILDI, 40 KİLO ZAYIFLADI

Kalbi yüzde 40 çalışan Bekir Bayram’ın kalbine cezaevine girdikten bir yıl sonra kalp yetmezliği nedeniyle stent takılmıştı. 130 kilo olarak hapse giren Bayram, dört yıl içinde 40 kilo kaybetti. 3-4 ay önce koğuşta da koronavirüs kapan Bayram, yaşlı ve kronik hastalıkları olan bir mahpus olarak hapiste yaşam mücadelesi veriyor.





Isparta’da babasının butik otelinde çalışarak SSK’dan emekli olan Bekir Bayram, gençliğinde boya badana ve inşaat işleri yaparak geçimini sağladı. Bir dönem de Libya’da işçi olarak çalıştı.





Gülen Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Bekir Bayram, iki kez Amerika ziyareti ve tanık ifadelerine dayanılarak 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay’da bulunuyor.