Samanyolu Haber /Gündem / 4 yıldır aradıkları İtalyan uyuşturucu baronunu Türkiye'de yakaladılar /15 Kasım 2022 17:29

4 yıldır aradıkları İtalyan uyuşturucu baronunu Türkiye'de yakaladılar

İtalya'nın ve Avrupa Polis Teşkilatı'nın peşinde olduğu, mafyayla yakın bağlara sahip önemli bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak görülen Luciano Camporesi, Antalya’da sahte kimlikle yakalandı.

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İtalya basını, 4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Luciano Campores’in Antalya'da yakalandığını duyurdu.

BBC'nin aktardığı habere göre, Avrupa Polis Teşkilatı’nın (Europol) en çok arananlar listesinde olan Camporesi’nin üzerinden sahte kimlik belgeleri çıktı.

İtalya'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl 8 ay hapse mahkum edilen ve 4 yıldır aranan 47 yaşındaki Luciano Camporesi’nin, İtalya ve Türkiye'den güvenlik güçlerinin işbirliğiyle 11 Kasım'da Antalya'da bir evde yakalandığı bildirildi.

‘MAFYAYLA YAKIN İLİŞKİLERİ VAR’
Kamu yayıncısı Rai, Riminili olan Camporesi'nin, Calabria bölgesi merkezli Ndrangheta mafyasıyla yakın bağları olan önemli bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak kabul edildiğini belirtti. Türkiye’den ise henüz operasyonla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İtalyan güvenlik güçleri Ağustos 2018'de, Camporesi'ye ait olduğu belirlenen ‘'Remus'' isimli bir gemide 20 tondan fazla esrar ele geçirmişti. Geminin tamamı Karadağlı olan 11 kişilik mürettebatı gözaltına alınmıştı. “Pollino – European ‘Ndrangheta Connection'' (Pollino – Avrupa ‘Ndrangheta Bağlantısı) adı verilen soruşturma sonucunda Camporesi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı.

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Locri Mahkemesi, davada Camporesi de dahil 12 kişiye toplam 172 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Luciano Camporesi'nin nerede olduğu 5 Aralık 2018'den bu yana bilinmiyordu.

İtalya basınına göre, arama çalışmalarında son haftalarda Türkiye üzerine odaklanıldı. İtalyan Mayfayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA) tarafından elde edilen bilgiler, uyuşturucu kaçakçısının en azından 2021'e kadar Türkiye topraklarında olduğunu gösteriyordu.

“Pollino – European ‘Ndrangheta Connection'' soruşturması savcılarına göre Luciano Camporesi, Güney Amerika ile İtalya ve Kuzeybatı Avrupa arasında faaliyet gösteren bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine dahildi.
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