4 yıldır oturan şampiyon!

KENDİNE ‘SENATÖR' DEDİ

34 yaşında Milletvekili seçilen Sofuoğlu, TBMM'de 4 yılı geride bırakırken ‘kayıp vekil' profili çizdi. Meclis'e 25 milyon lira değerindeki Lamborghini Aventador spor arabasıyla gitti. Bindiği araba için “Alın teriyle aldım, 15 defa ameliyat oldum” dedi.

Üyesi olduğu TBMM Milli Eğitim, Spor Komisyonu'nun ilk toplantısında, “Sporcunun yaşadığı sıkıntıları yaşamış biri olarak bu sıkıntıları dile getirmek ve buradan güzel kanunlar çıkmasına vesile olmak için çalışıp, elimden geleni yapacağım” dedi. Ancak hiçbir çalışma yapmadı. İngilizce olarak bastırdığı kartvizitte kendini ‘Senatör' olarak tanıtan Sofuoğlu, Meclis'teki makam odasında masanın üzerine ayaklarına uzatıp danışman ve çalışma arkadaşlarını “Emireri” ilan eden bir fotoğraf da paylaştı. Daha sonra “Hata ettim'' diyerek sosyal medyadaki fotoğrafı sildi.

Hiçbir şey yapmayan milletvekilleri





Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber TBMM'nin yetkileri erimeye devam ediyor. Son yasama yılında sadece 35 kanun yürürlüğe girdi. Maaş ve yollukları 60 bin TL'yi aşan milletvekillerinin Meclis performansı da her geçen gün düşüyor. 581 milletvekilinin 286'sı AKP'ye ait. CHP'nin sandalye sayısı 134, HDP'nin 56, MHP'nin 47, İYİ Parti'nin 37, TİP'in 4, DP'nin ve Memleket Partisi'nin iki ve BBP'nin, DEVA'nın, DBP'nin, SP'nin, Yenilik Partisi'nin, Zafer Partisi'nin bir. 7 de bağımsız vekil var. Bu milletvekillerinden 33'ü bir yasama yılı boyunca neredeyse hiç çalışmadı.





Faaliyeti olmayan vekillerin isimlerinden bazıları ise şöyle: “AKP'den Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Fetani Battal, Feyzi Berdibek, Sena Nur Çelik, Ebubekir Bal, Mehmet Özhaseki, Cemil Yaman, Kenan Sofuoğlu, Eşref Fakıbaba, Mehmet Altay. CHP'den Deniz Baykal…”





